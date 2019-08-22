«Такая кокетка»: Елена Захарова планирует отдать дочь на танцы

Девочка, чье имя звездная мама до сих пор держит в секрете, родилась в 2017 году.

43-летняя актриса Елена Захарова недавно вернулась в Москву из путешествия по Европе. Для отдыха с семьей она выбрала Лазурный берег. В путешествие актриса взяла полуторагодовалую дочь. По словам звездной мамы, девочка хорошо перенесла перелет.

больше по теме Елена Захарова выбирает между булочками и утренними пробежками Актриса попросила поклонников помочь ей определиться.

Во время прогулок дочь Захаровой часто пускалась в пляс, когда слышала музыку, что доносилась из различных заведений. Даже в машине ребенок старается двигаться, а не сидеть на месте. По словам Елены, девочка не равнодушна к музыке. Поэтому артистка планирует в скором времени отдать ее на танцы. Захарова уверена, что дочка многое взяла от нее – такая же творческая личность, пишет «СтарХит».

«Ей очень нравятся люди, малышка любит очаровывать всех, она такая кокетка! Мне нравится ее детская непосредственность и открытость. Если бы она сохранялась, мир был бы лучше. У нее есть артистичность. Когда она вытягивает ножку, то ждет, когда ей будут дарить аплодисменты», — с улыбкой рассказала актриса.

Елена Захарова добавила, что планирует записать девочку только в танцевальную студию. Нагружать ее бесконечными тренировками и занятиями не собирается. По мнению артистки, не стоит отбирать у ребенка детство.

Отдавать в детсад наследницу актриса тоже не торопится. Когда Захарова начнет работать сразу над несколькими проектами, то с дочкой будут помогать близкие артистки.

Напомним, Елена родила ребенка в 2017-м году. О семье актриса говорит крайне редко, поэтому об отце дочки поклонникам актрисы ничего неизвестно. Имя наследницы она также держит в секрете.