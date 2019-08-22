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56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

Сроки беременности режиссер и его супруга Даниэла Пик уточнять не стали.

56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино с супругой Даниэлой Пик Фото: globallookpress.com

56-летний американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Наследника под сердцем носит его супруга, 35-летняя израильская певица Даниэла Пик. Пара с нетерпением ожидает появление малыша, пишет интернет-издание People. В сообщении не уточняется, на каком сроке супруга режиссера.

Тарантино и Пик познакомились 10 лет назад в Израиле. После нескольких лет отношений пара однажды решила расстаться, но спустя некоторое время режиссер и певица вновь начали встречаться.

Свадебная церемония состоялась в ноябре 2018-го. Пара организовала небольшой праздник в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно в прокат вышел девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». На премьеру режиссер лично приехал в Россию. До встречи с журналистами иностранный гость посетил главные достопримечательности столицы. Экскурсию по Москве ему провел министр культуры РФ Владимир Мединский.

Говоря о своем творчестве на пресс-конференции, Тарантино отметил, что картина «Однажды…в Голливуде» не станет для него последней. Он планирует снять юбилейный, десятый фильм, который должен объединить все его предыдущие работы.

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56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
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