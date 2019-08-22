Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену

Известный и талантливый актер Марат Башаров отмечает 22 августа свое 45-летие. К юбилею звезда подошел не только с множеством ролей в своей фильмографии, но и, увы, не одним скандалом, связанным с его личной жизнью.

Со своей первой женой, актрисой и племянницей Эммануила Виторгана Екатериной Архаровой, Марат расстался относительно спокойно. Бывшие супруги общаются и работают вместе. А вот со второй спутницей, поклонницей Елизаветой Шевырковой, которая родила актеру сына Марселя, вышел большой скандал.

Елизавета неожиданно заявила, что Барашов слишком агрессивен даже сломал ей нос. Супруги расстались, и артист оставил жене квартиру, а сам перебрался в загородный дом. При этом друзья, знакомые с ситуацией, говорят, что Марат планирует снова быть вместе с Елизаветой, несмотря на развод. А актриса Юлия Галкина и вовсе заявляет, что в отношениях бывших супругов все идет к воссоединению. Сейчас это главное стремление и желание актера, пишет кр.ru.