«Хотел воспользоваться, насладиться»: Тарасов рассказал о знакомстве с Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко одна из узнаваемых пар в футбольном мире и светской тусовке. Футболист, затеявший судебную тяжбу со своим клубом, не раз рассказывал журналистам, что вторая супруга понравилась ему своей скромностью. А вот об истории знакомства говорит редко. В видеоблоге своего друга певца T-killah Дмитрий вспомнил те времена, когда жизнь с ведущей «Дома-2» близилась к завершению. Ведь именно тогда Тарасов и познакомился с Костенко.

Тарасов признался, что он обманул Настю, журналиста по профессии, рассказами о связях на спортивном канал. Попросил ее телефон и предложил выслать ему резюме, дать ссылки на все аккаунты в социальных сетях. Так ушлый футболист пообещал посодействовать девушке в карьере. На деле же, весь его запал был направлен лишь на то, чтобы порассматривать фотографии девушки в Instgaram.

Спортсмен рассказал, что ему хотелось посмотреть, как Костенко ведет ленту, есть ли полуголые снимки, что, конечно, может оттолкнуть. Но все оказалось прилично и скромно – и это зацепило спортивную звезду, мол, домашний человек – то, что нужно для мужчины.

Возвращаясь с непосредственному знакомству со своей второй супругой Тарасов отмечает, что произошло это уже когда с Бузовой он практически расстался, но юридические моменты еще подвисали.

Оказавшись в кафе в компании общих знакомых, спортсмен обратил внимание на девушку.

«Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел… Ну чего мужчины хотят всегда? Хотел воспользоваться, погулять, насладиться. И если честно, я так и хотел. Не отрицаю», — сказал Дмитрий Тарасов.