«Месяц назад я умирал»: Экс-участник «Дома-2» лечится от анорексии

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин сегодня известен не только и не столько благодаря скандальному проекту, сколько своим стремлением стать «русским Кеном».

22 пластические операции, которые он перенес за последние три года едва не стоили ему жизни. А недавно стало известно о том, что Холявин страдает расстройством пищевого поведения. Некоторое время назад он пропал из медийного пространства, как оказалось звезда шоу проходит реабилитацию из-за своей анорексии.

«Месяц назад я умирал. Сейчас нахожусь не в Москве, прохожу реабилитацию», — рассказал Холявин изданию «СтарХит».

Теперь он приходит в себя при помощи и поддержке близких. За относительно недолгий срок Егор набрал десять килограммов, так что врачи спокойны за его состояние. При этом звезда отмечает, что ему вообще не надо было заниматься похудением, чуть не лишившим его жизни.