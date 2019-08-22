Ольга Казаченко сделала себе новую грудь по бартеру

Совсем недавно экс-супруга перца Вадима Казаченко Ольга в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro. рассказывала о том, что сделала себе пластическую операцию на груди.

Как выяснилось, процедура обошлась звезде бесплатно. Ольга нашла клинику, в которой ей провели операцию по бартеру, за рекламу в социальных сетях. И девушка согласилась, потому что сейчас старается экономить, ведь алименты бывшего звездного супруга жить на широкую ногу не получается, со ссылкой на свои источники пишет «Собеседник».

Свое бесплатное преображение Казаченко уже отработала, опубликовав в социальных сетях несколько рекламных постов. И, кстати, Ольга призналась, что ничего зазорного в операции по бартеру она не видит. Потому что многие известные дамы делают тоже самое. Да и не это главное, как отмечает светская львица. А то, чтобы попался хороший врач.

«А уж как он сделает – бесплатно или за деньги, – никого не должно волновать», — говорит Ольга Казаченко.

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При этом дама заявляет, что больше к пластике прибегать не собирается, но если ей посулят хороший бартер или гонорар, наверняка не откажется. Например, сделать модную сейчас операцию на икрах и бицепсах.

Напомним, в прошлом году певец Вадим Казаченко и Ольга развелись. Она воспитывает их общего сына Филиппа, которому исполнилось два года.