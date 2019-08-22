Лолита не будет платить ТСЖ 720 тысяч рублей

Лолита продолжает не всегда равную, но героическую и вызывающую восхищение битву с коммунальщиками. Накануне стало известно об очередном выигранном певицей раунде сражения.

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Звезда, не согласившаяся с решением суда, согласно которому она должна была заплатить ни много, ни мало 720 тысяч рублей, подала апелляцию и выиграла дело – 21 августа суд отменил решение, вынесенное ранее, сообщает РАПСИ.

Напомним, такая огромная сумма долга, по подсчетам ТСЖ, сложилась из-за неоплаченных звездой счетов за оплату коммунальных услуг, которых на бралось, якобы, на 609 тысяч рублей. Остальная часть суммы – всевозможные пени и компенсации судебных издержек.

В июне суд первой инстанции встал на сторону представителей ТСЖ, что возмутило звезду. Ведь, по ее мнению, коммунальщики не предоставили документов, которые бы показывали порядок начисления оплаты.

Кстати, четыре года назад звезде также удалось одержать победу в судебной тяжбе со своим Товариществом собственников жилья.