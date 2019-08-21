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С Никаса Сафронова требуют 70 тысяч евро за его же картину

Большой потоп в квартире до сих пор аукается художнику.

С Никаса Сафронова требуют 70 тысяч евро за его же картину
НИКАС САФРОНОВ. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Последствия большого потопа, произошедшего в квартире Никаса Сафронова еще в начале августа, до сих пор аукаются художнику. Одна из главных бед на сегодня – вода продолжает течь уже третью неделю. Потому о начале ремонта говорить пока рано – стены мокрые.

Но есть и другая более «дорогая» неприятность. Среди пострадавших от коммунального ЧП вещей есть две картины Сафронова, которые он в свое время продал клиентам, а накануне потопа позаимствовал их на время у хозяев для выставки. Владелец одного полотна согласился, что Сафронов перепишет его портрет. Второй же – наотрез отказывается от картины и требует 70 тысяч евро, которые он заплатил за работу мастера, пишет «Собеседник».

«В принципе он прав: неважно, что случилось, но если ты брал вещь, то должен ее отдать в целости и сохранности», — философски замечает Никас.

Напомним, в результате подтопления в квартире на цокольном этаже, которую Сафронов использовал как хранилище, пострадали больше двух сотен уникальных полотен. 15 из них передали в работу реставраторам.

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КартинаНикас Сафроновроссийские художникиЧП

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С Никаса Сафронова требуют 70 тысяч евро за его же картину
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