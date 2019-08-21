Лев Лещенко вышел в свет с супругой впервые за долгое время

77-летний Лев Лещенко и 65-летняя Ирина Лещенко уже около 40 лет счастливо живут в браке. Однако застать их вместе на светских мероприятиях практически невозможно. Для премьеры фантастического фильма «Эбигейл» любимец публики сделал исключение.

Перед показом картины мэтр российской эстрады и его супруга мило позировали репортерам. Оба были одеты в белое и прекрасно выглядели.

Отметим, что Ирина – вторая жена Лещенко. С первой супругой актрисой Аллой Абдаловой они прожили с 1966 по 1976 годы. В этом же году он встретился в Сочи с любовью всей своей жизни Ирочкой Багудиной, на тот момент студенткой экономического факультета. В южном городе артист был с гастролями, а его будущая супруга приехала к морю на каникулы, пишет КП.

Как вспоминала Ирина, певца она тогда не узнала, хотя он уже был на тот момент популярным. Но, увидев его глаза, девушка влюбилась в него с первого взгляда. То же самое произошло и с Львом Лещенко. С тех пор они не разлучаются.