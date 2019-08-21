Стали известны последние слова Александры Назаровой

О них рассказала ее ближайшая подруга Энахат Багирова.

Энахат Багирова, ближайшая подруга актрисы Александры Назаровой, была с ней до последнего вздоха. Как любимица публики отошла в мир иной, она рассказала КП.

Багирова была дружна с Назаровой более 50 лет, носила святой статус кормящей матери ее сына. И в последние минуты жизни любимицы публики она провела около постели умирающей.

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По словам подруги актрисы, в больницу Александра Назарова практически ничего не взяла, только крестик, фото любимой внучки и мобильный телефон. Но его Багирова отключила и забрала, поскольку женщина все равно не могла нормально говорить.

Первое время подруга оставалась у актрисы на 2–3 часа, кормила ее, они худо-бедно, но общались. В горло Назаровой установили трубку и разобрать слова было реально. Но постепенно женщина угасала и настал момент, когда врачи разрешали пройти к артистке всего на 3–4 минуты.

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«В последний раз я видела Сашу неделю назад, в прошлый четверг. Она уже понимала, что умирает. Призналась мне губами: «Все, это конец», — рассказала Энахат Багирова.