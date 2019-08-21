Александра Назарова до последнего курила и заходилась кашлем

Друг Александры Назаровой Святослав Моисеенко поделился с КП воспоминаниями об актрисе. По его словам, это была сильная волевая женщина, которая не хотела слышать ни чьих советов. Поэтому слова о вреде курения она не воспринимала.

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Напомним, актриса умерла на 80-м году жизни из-за серьезных проблем с легкими (полиорганная недостаточность). В последние месяцы она с трудом дышала и говорила, перенеся сложную операцию на горле.

Причиной трагедии, скорее всего, была ее вредная привычка курить. По словам Моисеенко, она всегда бегала в антракте на перекур, а после заходилась тяжелым кашлем. Однако, когда был ее выход на сцену, актриса собиралась и шла к зрителям, будто ничего и не было.

Объяснять Назаровой, что курить вредно, было фактически бесполезно, поскольку актриса всегда отличалась своенравием. Ничьего другого мнения, кроме своего, она не воспринимала. А когда попала в больницу, попросила близких никому об этом не сообщать, поскольку не хотела, чтобы люди знали о ее слабости.