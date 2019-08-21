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К внучке Назаровой оставшиеся родственники не подпустят родную мать

Женщина вела асоциальный образ жизни, поэтому ее влияние на девочку нежелательно.

К внучке Назаровой оставшиеся родственники не подпустят родную мать
Александра Назарова/globallookpress.com

Актриса Александра Назарова – человек непростой судьбы. За ее плечами – смерти двух мужей и родного сына Мити, который погиб из-за передозировки наркотиками.

Невестка тоже вела асоциальный образ жизни и когда Сашеньке, внучке покойной актрисы, было всего два годика, она сдала ее в приют. Почему – никому не известно. Все это время женщина хранила безмолвие.

Писатель, композитор и друг Александры Назаровой Святослав Моисеенко рассказал КП, что пока эта женщина никак не объявлялась, а если и объявится, близкие постараются не подпускать ее к дочери. Мать Саши страдает алкогольной зависимостью и ведет маргинальный образ жизни. Актриса еще при жизни просила своих родственников и близких постараться не допустить никаких контактов с ней девочки.

Опекать Сашу будет ее двоюродная бабушка Александра Дмитриевна, у которой весьма внушительный возраст – 79 лет. Девочка и опекун останутся в квартире Назаровой, жить они будут на пособие от государства.

Напомним, актриса умерла 20 августа на 80-м году жизни в Москве.

 

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К внучке Назаровой оставшиеся родственники не подпустят родную мать
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