Внучка Назаровой не приедет на похороны бабушки

Родственники девочки решили, что так будет для нее лучше.

Последние месяцы жизни звезда «Бригады» и «Моей прекрасной няни» Александра Назарова провела в больнице. Люди, которые ее окружали в это время, рассказывают, что соломинкой, которая держала ее все это время, была внучка Саша. С ее фотографией на руках она фактически и умерла.

Кстати, «скорую» 9 июля, когда актрисе стало плохо на даче, вызвала как раз внучка. Как написала КП, девочка около месяца жила у председателя дачного кооператива. А потом Сашу решили отправить в лагерь в Анапу, чтобы она лишний раз не беспокоилась. Девочка до сих пор отдыхает там. О том, что ее бабушка умерла, ей рассказали подруги на отдыхе, когда появились публикации в прессе.

больше по теме Назарова вспоминала последний разговор с сыном, который просил денег Дмитрия сгубили наркотики.

На похороны девочку решили не привозить: родня считает, что у Саши непростой характер, поэтому реакция на смерть любимой бабушки может быть самой непредсказуемой. Родственники Назаровой пообещали, что девочка останется жить в своей квартире, у нее есть второй опекун — сестра покойного мужа актрисы. Скорее всего, именно она будет жить с ней.

Напомним, народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет.