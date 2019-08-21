Возлюбленный Алены Рапунцель сделал ей предложение руки и сердца

Алена Рапунцель пришла на проект «Дом-2» вслед за своей сестрой Ольгой. Однако первые ее отношения в рамках телестройки оказались неудачными. Избранник девушки Илья Яббаров сначала хотел на ней жениться, но когда она забеременела, он ушел от нее к другой. В итоге длинноволосая красавица была уже одна, когда в марте родился ее сын Богдан. Пока Илья мало интересуется жизнью наследника.

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К слову, Рапунцель не долго горевала. Этим летом появились слухи, что она закрутила роман с мужчиной по имени Роман Макеев. Позже эта информация подтвердилась. 20 августа девушка впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным. Им оказался оператор телепроекта. Он не отходил от избранницы, когда они пришли на свадьбу Майи Донцовой и Алексея Купина. Более того, Роман носил на руках сына Алены Богдана.

Как оказалось, отношения влюбленных развиваются очень стремительно. Выяснилось, что бойфренд уже сделал предложение руки и сердца очаровательной шатенке. В Сети появился кадр, где девушка демонстрирует кольцо на заветном пальчике. Однако не все друзья пары поддерживают их решение сочетаться браком в скором будущем.

«С каждым днём ребята набирают обороты и скоро дело дойдёт до самого главного. Лично я считаю, что с этим делом нельзя торопится и нужно повременить….узнать друг друга ближе, решить вопросы, т. к. Рома ещё не развёлся) а потом уже говорить о свадьбе и о совместном ребёнке», — поделился своим мнением участник «Дома-2» Иосиф Оганесян.

Он, как и другие ребята, считает, что влюбленным стоит узнать друг друга поближе, так как влюбленность проходит и потом начинаются проблемы, связанные с бытом. Сам Алена не скрывает, что счастлива. Она опубликовала трогательный ролик, где позирует со своим женихом. «Он работал у нас в съёмочной группе, каждый день меня видел и слышал. Но один день все поменял .. навсегда. Это был девичник Майи. Всю ночь мы провели вместе, и нам было так легко… я подумала, что знаю его уже 1000 лет», — высказалась девушка. Она не стала скрывать, что наконец-то чувствует себя счастливой.

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