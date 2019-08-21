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Память о Назаровой могут увековечить в Москве

Предложения коллег артистки готова выслушать комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Память о Назаровой могут увековечить в Москве
Александра Назарова Фото: globallookpress.com

В столице 20 августа ушла из жизни 79-летняя актриса Александра Назарова. Еще в июле ее госпитализировали в больницу из-за проблем с легкими. За неделю до рокового дня она перенесла сложную операцию, после которой не могла говорить.

По информации агентства «Москва», память артистки в столице могут увековечить.

«Если поступит предложение от театра, от ее коллег, то, конечно. Она замечательная актриса. Поэтому, если труппа театра выйдет с предложением увековечить ее память доской на доме, мы поддержим», — высказался глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Церемония прощания с Александрой Назаровой состоится 24 августа на Новой сцене Театра имени Ермоловой, где работала актриса. Место захоронения пока неизвестно.

Напомним, у Александры Назаровой осталась внучка по имени Саша. Девочка в данный момент находится в городе Анапа в детском лагере. На похороны она не приедет, так как это станет большим эмоциональным испытанием. После того, как ей сообщили о смерти родственницы, 11-летняя Саша не может сдержать слез.

Для Назаровой внучка была смыслом жизни. Она работала из последних сил только для того, чтобы обеспечить девочку. Все свое имущество актриса завещала наследнице.

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Память о Назаровой могут увековечить в Москве
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