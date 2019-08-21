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Ученик Лепса рассказал, почему перестал сотрудничать с певцом

При этом Даниле Буранову удалось сохранить хорошие отношения с известным музыкантом.

Ученик Лепса рассказал, почему перестал сотрудничать с певцом
Григорий Лепс Фото: globallookpress.com

25-летний музыкант Данил Буранов после участия в проекте «Голос» попал под крыло Григория Лепса. Но через три года совместной работы их пути разминулись: молодой музыкант ушел в свободное плавание.

Сейчас Данил готовится к «Новой волне», где представит Россию. Недавно Буранов подробно рассказал о совместной работе с Лепсом и объяснил, почему покинул продюсерский центр певца. Все обошлось без ссор и скандалов. Буранов уверен, что может в любой момент обратиться к Григорию Лепсу за советом.

«Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой. Пока мы работали в тандеме, если можно так сказать, он выбирал для меня материалы на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал. На мой взгляд, в этом процессе отсутствует душа», — цитирует Данила «СтарХит».

По мнению экс-участника «Голоса», они с Лепсом не сработались по нескольким причинам. Первая и самая главная – разные взгляды на сцену. Данилу хотелось устроить шоу, где будет задействовано много людей. Григорий Викторович предпочитает же более традиционную модель поведения: «Он просто вышел, встал перед стойкой и поет».

При этом Григорий Лепс не стал запрещать Буранову исполнять композиции, которые молодой человек записал в продюсерском центре.

«Могу записать даже те, которые он для меня покупал за очень большие деньги, но они не пошли в работу. И в этом в том числе и заключается его человечность», — добавил музыкант.

Еще один момент, который настораживал Данила, – работа команды продюсерского центра, что за последние годы, по словам Буранова, успела не раз поменяться. Музыкант неоднократно замечал, что подчиненные Григория Лепса говорили ему лишь то, что тот хотел услышать.

«Считаю, что ему этой честности не хватает. Это исключительно про тех, кто окружает Лепса в работе. Порой я выдавал вещи, которые были не особо приятны. И вроде еще жив», — с юмором высказался экс-участник «Голоса.

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Григорий ЛепсНовая волнашоу «Голос»

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Ученик Лепса рассказал, почему перестал сотрудничать с певцом
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