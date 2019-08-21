Стало известно о смерти известного американского телеведущего Джека Перкинса

19 августа в Америке умер один из старейших дикторов канала NBC Джек Перкинс. Мужчине было 85 лет. По словам родственников, он страдал болезнью Паркинсона. Журналист запомнился американцам своим глубоким голосом, которым он озвучивал передачу «Биография» на кабельном канале A&E.

В начале карьеры он был иностранным корреспондентом NBC в Азии, освещал многие ключевые темы 60-ых годов, включая ракетный кризис на Кубе, убийство президента Кеннеди и войну во Вьетнаме. В 1986 году он ушел в отставку, но через пять лет вернулся на ТВ, чтобы вести документальные программы. Его работы были удостоены множества наград и премий. По значимости вклада в журналистику и телевидение своей страны Перкинса можно сравнить с Владимиром Позднером.

У телеведущего остались 59-летняя жена, трое детей и пять внуков, сообщает The Washington Post.