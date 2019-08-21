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Названа дата прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой

Траурная церемония состоится на Новой сцене театра имени Ермоловой.

Названа дата прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой
Прощание с Александрой Назаровой пройдет 24 августа ФОТО: Театр им.Ермоловой

Церемония прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет в субботу, 24 августа. Она произойдет на Новой сцене Театра имени Ермоловой.

Точное время организаторы обещают сообщить позже. Пока вопрос с местом захоронения тоже не решен. Руководство театра обратилось к представителям Троекуровского кладбища и пока ответа на запрос не поступило.

Тем не менее, дата прощания определена и не будет меняться, сообщает РИА Новости.

Александра Назарова скончалась 20 августа, ей было 79 лет. До последнего актриса служила в Театре им. Ермоловой. Коллеги по сцене рассказали, что у Назаровой были проблемы с легкими, и она попала в больницу.

«Она давно болела, с июля лежала в больнице. У нее что-то с легкими было», — поделилась с телеканалом «360» заместитель художественного руководителя театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

Последние годы актриса занималась воспитанием внучки, сейчас в театре занимаются вопросами дальнейшей судьбы 11-летней девочки.

За свою карьеру Александра Назарова успела сыграть более чем в 80 фильмах, зрителю она особенно полюбилась по ролям  в таких картинах, как «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?». В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки РФ.

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Названа дата прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой
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