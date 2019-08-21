НОВОСТИ

Назарова клялась отдать свою нерастраченную любовь внучке

Актриса рассказывала, что все завещала дочери своего скончавшегося сына.

Назарова клялась отдать свою нерастраченную любовь внучке
Назарова забрала внучку из детдома/globallookpress.com

Актриса Александра Назарова, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет, полтора года назад была главной героиней программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии она рассказывала, что сейчас живет ради своей внучки Сашеньки, которую назвали в честь знаменитой бабушки, сыгравшей в таких сериалах как «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Напомним, что единственный сын актрисы умер от передозировки, когда ребенку было всего два года.

Александра Назарова. Фото
Назарова все состояние завещала внучке/globallookpress.com

«Сын очень любил свою дочь. Кормил, переодевал подгузники. Вставал ночью, когда девочка плакала. Я считала, что после рождения дочери он встанет на путь исправления. К сожалению, этого не случилось», — заявила актриса.

Корчевников поинтересовался у Назаровой, куда делась после смерти мужа мать ребенка. «Не знаю. Внучке я сказала, что она умерла. Ее лишили родительских прав. Я не знала законов, поэтому внучку на время потеряла. Ее определили в детский дом. Там она была два месяца. Потом я забрала ее и поклялась отдать ей всю свою нерастраченную любовь. Сашенька знает, что ее родители умерли. Мы даже ходили на могилку отца вместе с ней», — рассказывала актриса.

Назарова также отмечала, что давно составила завещание. Все после ее смерти должно достаться любимой внучке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра НазароваБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Умерла Александра Назарова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Назарова клялась отдать свою нерастраченную любовь внучке
Интересно?
Поделись с друзьями: