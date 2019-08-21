Назарова клялась отдать свою нерастраченную любовь внучке

Актриса Александра Назарова, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет, полтора года назад была главной героиней программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии она рассказывала, что сейчас живет ради своей внучки Сашеньки, которую назвали в честь знаменитой бабушки, сыгравшей в таких сериалах как «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Напомним, что единственный сын актрисы умер от передозировки, когда ребенку было всего два года.

«Сын очень любил свою дочь. Кормил, переодевал подгузники. Вставал ночью, когда девочка плакала. Я считала, что после рождения дочери он встанет на путь исправления. К сожалению, этого не случилось», — заявила актриса.

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Корчевников поинтересовался у Назаровой, куда делась после смерти мужа мать ребенка. «Не знаю. Внучке я сказала, что она умерла. Ее лишили родительских прав. Я не знала законов, поэтому внучку на время потеряла. Ее определили в детский дом. Там она была два месяца. Потом я забрала ее и поклялась отдать ей всю свою нерастраченную любовь. Сашенька знает, что ее родители умерли. Мы даже ходили на могилку отца вместе с ней», — рассказывала актриса.

Назарова также отмечала, что давно составила завещание. Все после ее смерти должно достаться любимой внучке.