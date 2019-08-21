Подруге британского премьер-министра закрыли въезд в Америку

Попахивает международных скандалом: подруге премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запретили въезд в США. 31-летняя девушка по имени Кэрри Симондс подала заявку на получение визы, но ей было отказано.

Как пишет Daily Mail, британка не собиралась отдыхать в Америке, ей нужно было поехать туда по работе (она сотрудничает с крупной экологической организацией). Причиной отказа могла стать поездка в Сомалиленд, которую госпожа Симондс совершила в прошлом году. Отметим, что США не признают эту территорию независимой страной, и факт ее посещения может стать проблемой при въезде в Штаты.

Журналисты пишут, что этот неприятный инцидент может вызвать неловкость у Бориса Джонсона, который в предстоящую субботу должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.

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Отметим, что премьер-министр Великобритании женат и является многодетным отцом. Но на множестве официальных мероприятий он появляется вместе с Кэрри Симондс.