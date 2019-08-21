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Садальский вспомнил, как Назарова потеряла сына

Точная причина его смерти до сих пор не установлена.

Садальский вспомнил, как Назарова потеряла сына
Садальский выразил сожаление в связи со смертью Назаровой/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram почтил память актрисы Александры Назаровой, которая прославилась ролью бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». Как заметил актер, он пересекался со звездой в паре серий на площадке этой известной картины. Ранее они вместе играли у Боголюбова в «Мелодии на два голоса».

По словам Садальского, роль в «Моей прекрасной няне» принесла актрисе неимоверную популярность. Хотя она была уже в солидном возрасте, посыпались долгожданные предложения о работе.

Актер отметил, что Назарова обладала прекрасным голосом и могла дублировать героев все возрастов, что ей прекрасно и удавалось сделать. Звезде доверяли озвучку во многих картинах. Назарова с радостью бралась за любую работу.

При этом актер напомнил, что единственный сын популярной актрисы был убит, а, возможно, умер от передозировки наркотиков. Следователи так и не смогли установить точную причину смерти. Двухлетнюю внучку мать сдала в приют. Назаровой стоило немало сил, чтобы забрать ее из детдома и оформить опеку. Последний день рождения актриса отмечала в больнице.  В июле артистке исполнилось 79 лет.

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Александра НазароваСериал "Моя прекрасная няня"Станислав СадальскийУмерла Александра Назарова

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Садальский вспомнил, как Назарова потеряла сына
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