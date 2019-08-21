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Мединский выразил соболезнования близким Назаровой

По мнению министра культуры, она многое сделала для отечественного сценического искусства.

Мединский выразил соболезнования близким Назаровой
Владимир Мединский Фото: globallookpress.com

20 августа скончалась 79-летняя актриса Александра Назарова. Последние дни своей жизни она провела в больнице. У артистки были проблемы с легкими: за многие годы Назарова так и не смогла бросить курить.

Теплые слова в адрес покойной актрисы произнесли Сергей Никоненко, Борис Смолкин, Юлия Проскурякова, режиссер Юрий Грымов. Свои соболезнования близким артистки выразил и министр культуры России Владимир Мединский. Официальное обращение появилось на сайте ведомства.

Министр отметил, что Назарова многое сделала для отечественного сценического искусства и обладала исключительными профессиональными качествами.

«Она была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей», — считает Мединский.

Министр культуры РФ обратился ко всем близким покойной актрисы и попросил принять его соболезнования.

«Каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Александры Назаровой, проникался глубокой симпатией к её мастерству и таланту», — добавил Владимир Ростиславович.

Напомним, у звезды сериала «Бригада» осталась внучка Саша. Девочка последние восемь лет жила с бабушкой. Все наследство артистка переписала на наследницу.

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Мединский выразил соболезнования близким Назаровой
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