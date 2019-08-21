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«Бабушка, царствия тебе небесного»: Гусева трогательно простилась с Назаровой

Народная артистка России умерла в возрасте 79 лет.

«Бабушка, царствия тебе небесного»: Гусева трогательно простилась с Назаровой
Гусева выразила соболезнования в связи со смертью Назаровой/globallookpress.com

Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева в Instagram очень трогательно простилась с актрисой Александрой Назаровой, которая ушла из жизни 20 августа. Она опубликовала кадр, на котором Александра Назарова стоит на улице. У актрисы развеваются волосы. «Бабушка, царствия тебе небесного», — написала Екатерина Гусева.

Отметим, что Александра Назарова прославилась ролью бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». Причем, изначально актрису планировали задействовать всего в одной серии, но она очень гармонично вписалась в проект и режиссеры решили ее оставить.

В сериале «Бригада», который прогремел на всю страну в начале двухтысячных годов, Александра Назарова сыграла бабушку Ольги, жены Саши Белого. Роль Ольги как раз исполнила Екатерина Гусева.

Добавим, что Александра Назарова очень сильно болела. В последнюю неделю жизни она даже не могла говорить. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

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«Бабушка, царствия тебе небесного»: Гусева трогательно простилась с Назаровой
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