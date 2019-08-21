«Бабушка, царствия тебе небесного»: Гусева трогательно простилась с Назаровой

Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева в Instagram очень трогательно простилась с актрисой Александрой Назаровой, которая ушла из жизни 20 августа. Она опубликовала кадр, на котором Александра Назарова стоит на улице. У актрисы развеваются волосы. «Бабушка, царствия тебе небесного», — написала Екатерина Гусева.

Отметим, что Александра Назарова прославилась ролью бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». Причем, изначально актрису планировали задействовать всего в одной серии, но она очень гармонично вписалась в проект и режиссеры решили ее оставить.

больше по теме Перед смертью перенесшая операцию Назарова не могла разговаривать Подробностями поделилась ее лучшая подруга Энахат Багирова.

В сериале «Бригада», который прогремел на всю страну в начале двухтысячных годов, Александра Назарова сыграла бабушку Ольги, жены Саши Белого. Роль Ольги как раз исполнила Екатерина Гусева.

Добавим, что Александра Назарова очень сильно болела. В последнюю неделю жизни она даже не могла говорить. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.