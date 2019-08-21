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«Мужественно все выносила»: болезнь не мешала выходить Назаровой на сцену

Актриса скончалась в московской больнице на 80-м году жизни.

«Мужественно все выносила»: болезнь не мешала выходить Назаровой на сцену
Александра Назарова Фото: East News

Недавно в столице ушла из жизни звезда сериала «Бригада» Александра Назарова. 79-летняя актриса попала в больницу из-за проблем с легкими: она много лет курила. За несколько дней до смерти перенесла тяжелую операцию.

78-летний актер Сергей Никоненко работал с Александрой Ивановной на одной сцене. Они вместе играли в спектакле «Экспресс «Калифорния». Актер отметил, что знал о ее недуге, застав уже «очень больной». Но Назарова, когда выходила к зрителю, старалась не думать о недомоганиях.

«Она мужественно все переносила и замечательно совершенно играла на сцене. Последняя наша финальная сцена проходила просто на «ура», зрители не хотели отпускать», — добавил Никоненко.

Никоненко и Назарова не были близкими друзьями — лишь коллегами. Однако актер по возможности собирается посетить похороны, полагает, что обязательно нужно проститься с партнершей.

«Что сказать… талантливая актриса, очень жалею… Потеря серьезная. Шурочка, как мы ее называли, очень хорошая актриса была, замечательная», вспомнил Никоненко.

Говоря уже о покойной Александре Ивановне, актер сказал пару слов и о внучке Назаровой.

«Тут другое – надо спасать внучку. Она очень любила внучку, очень заботилась о ней, переживала», — отметил артист.

Добавим, внучка актрисы Саша сейчас находится на отдыхе в Анапе. На похороны наследница не приедет. Дату и место церемонии прощания пока не озвучили.

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«Мужественно все выносила»: болезнь не мешала выходить Назаровой на сцену
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