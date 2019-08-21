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«Дала бы фору любой девушке»: Грымов высказался о Назаровой

Известная актриса умерла 20 августа.

«Дала бы фору любой девушке»: Грымов высказался о Назаровой
Юрий Грымов Фото: globallookpress.com

Александре Назаровой было 79 лет. Еще в июле артистку госпитализировали из-за проблем с легкими. После тяжелой операции звезда сериала «Бригада» не могла говорить. За неделю до последнего дня жизни Назарова «общалась только глазами».

Новость о смерти актрисы расстроила множество ее коллег. К уже сказанным словам присоединился режиссер, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Публикация накануне появилась в его блоге.

«Ушла актриса Александра Назарова… Человек уникального дарования. В своем уважаемом возрасте она дала бы фору любой молодой девушке. Ее искрящиеся глаза, всегда хорошее настроение, юмор, всегда поддержка и беззаветная преданность профессии», — высказался режиссер.

Александра Назарова. Фото
Александра Назарова. Фото: globallookpress.com

Он рад, что ему удалось поработать с ней на одной съемочной площадке. Назарова участвовала в нескольких фильмах Грымова, последняя картина – «Три сестры», снятая по одноименному произведению Антона Чехова.

Напомним, у Александры Назаровой осталась 10-летняя внучка Саша. Она отдыхает в детском лагере в городе Анапа. На похороны к бабушке девочка не приедет.

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Александра НазароваУмерла Александра НазароваЮрий Грымов

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«Дала бы фору любой девушке»: Грымов высказался о Назаровой
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