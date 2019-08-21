Навка показала фото из роддома с новорожденной дочкой

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова исполнилось пять лет. По этому случаю фигуристка поделилась кадром из семейного альбома.

Надя Пескова празднует свой первый юбилей. Девочке исполнилось пять лет. Татьяна Навка оставила трогательный пост в Инстаграме, сопроводив его фотографиями из своего семейного архива. На первом снимке пятилетней давности фигуристка держит на руках новорожденную дочку в больничной палате. На втором – Навка вместе с Песковым позируют с ребенком уже дома.

Фотографии Татьяна сопроводила трогательной подписью, в которой призналась в вечной любви к дочке, назвав ее ангелом. «Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь», — пишет Навка.