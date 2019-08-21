НОВОСТИ

Навка показала фото из роддома с новорожденной дочкой

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова исполнилось пять лет. По этому случаю фигуристка поделилась кадром из семейного альбома.

Навка показала фото из роддома с новорожденной дочкой
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Надя Пескова празднует свой первый юбилей. Девочке исполнилось пять лет. Татьяна Навка оставила трогательный пост в Инстаграме, сопроводив его фотографиями из своего семейного архива. На первом снимке пятилетней давности фигуристка держит на руках новорожденную дочку в больничной палате. На втором – Навка вместе с Песковым позируют с ребенком уже дома.

Фотографии Татьяна сопроводила трогательной подписью, в которой призналась в вечной любви к дочке, назвав ее ангелом. «Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь», — пишет Навка.

Первыми маленькую Надю Пескову поздравили Анна Семенович и Алика Смехова. Они обе были на свадьбе фигуристки и пресс-секретаря президента четыре года назад. Татьяна Навка и Дмитрий Песков долго скрывали свой роман, не афишируя отношения даже после рождения дочки. Для спортсменки брак с пресс-атташе главы государства стал вторым. В союзе с первым мужем, фигуристом Александром Жулиным, появилась дочь Александра. Песков был женат дважды, у него четверо детей от предыдущих отношений.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алика СмеховаАнна СеменовичДмитрий ПесковНадя ПесковаТатьяна Навка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Навка показала фото из роддома с новорожденной дочкой
Интересно?
Поделись с друзьями: