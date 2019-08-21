Навка показала фото из роддома с новорожденной дочкой

Надя Пескова празднует свой первый юбилей. Девочке исполнилось пять лет. Татьяна Навка оставила трогательный пост в Инстаграме, сопроводив его фотографиями из своего семейного архива. На первом снимке пятилетней давности фигуристка держит на руках новорожденную дочку в больничной палате. На втором – Навка вместе с Песковым позируют с ребенком уже дома.
Фотографии Татьяна сопроводила трогательной подписью, в которой призналась в вечной любви к дочке, назвав ее ангелом. «Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь», — пишет Навка.
Первыми маленькую Надю Пескову поздравили Анна Семенович и Алика Смехова. Они обе были на свадьбе фигуристки и пресс-секретаря президента четыре года назад. Татьяна Навка и Дмитрий Песков долго скрывали свой роман, не афишируя отношения даже после рождения дочки. Для спортсменки брак с пресс-атташе главы государства стал вторым. В союзе с первым мужем, фигуристом Александром Жулиным, появилась дочь Александра. Песков был женат дважды, у него четверо детей от предыдущих отношений.