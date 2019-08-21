Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом рассказала Энахат Багирова, лучшая подруга актрисы, которая прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».

Как рассказала Багирова, десятилетняя Александра Назарова, над которой женщина оформила опеку после смерти сына, 2 августа уехала вместе с другими детьми на отдых в Анапу. Домой она вернется не раньше 25 августа. Девочке уже сообщили о смерти бабушки, и она находится в подавленном состоянии, постоянно плачет. При этом отдых девочки решили не прерывать, так как похороны станут для нее тяжелым событием.

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Как отметила Багирова, до отъезда в Анапу девочка навещала бабушку в больнице. Назарова была в клинике с июля. Сначала актриса лежала в Сергиевом Посаде, а потом ее перевезли в больницу № 119, где более высокие медицинские технологии.

Как сказала Энахат Багирова, внучка-сирота Александры Назаровой обладает непростым характером. Несмотря на то, что ребенку всего десять лет, она считает себя самостоятельной. «Девочка достаточно строптивая и волевая», — отметила Багирова.