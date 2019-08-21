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Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Ребенок находится на отдыхе в детском лагере в Анапе.

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Внучка не приедет проститься с Назаровой/globallookpress.com

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом рассказала Энахат Багирова, лучшая подруга актрисы, которая прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».

Александра Назарова. Фото
Внучка Назаровой не приедет на похороны бабушки/globallookpress.com

Как рассказала Багирова, десятилетняя Александра Назарова, над которой женщина оформила опеку после смерти сына, 2 августа уехала вместе с другими детьми на отдых в Анапу. Домой она вернется не раньше 25 августа. Девочке уже сообщили о смерти бабушки, и она находится в подавленном состоянии, постоянно плачет. При этом отдых девочки решили не прерывать, так как похороны станут для нее тяжелым событием.

Как отметила Багирова, до отъезда в Анапу девочка навещала бабушку в больнице. Назарова была в клинике с июля. Сначала актриса лежала в Сергиевом Посаде, а потом ее перевезли в больницу № 119, где более высокие медицинские технологии.

Как сказала Энахат Багирова, внучка-сирота Александры Назаровой обладает непростым характером. Несмотря на то, что ребенку всего десять лет, она считает себя самостоятельной. «Девочка достаточно строптивая и волевая», — отметила Багирова.

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Александра НазароваАнапаСергиев-ПосадУмерла Александра НазароваЭнахат Багирова

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Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
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