Перед смертью перенесшая операцию Назарова не могла разговаривать

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова примерно за неделю до смерти уже не могла говорить. Как рассказала ее подруга Энахат Багирова, которая дружила с ней последние пятьдесят лет, женщина «разговаривала глазами».

«Она перенесла тяжелую операцию на горле. Не могла говорить после этого. Работали только глаза. Сначала ей поставила маленькую трубочку, а потом большую. У нее работало только сердце. Без аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность организма, она уже бы не смогла жить», — заявила Багирова.

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При этом она подчеркнула, что звезда умерла вовсе не от рака, как некоторые думают. У актрисы были серьезные проблемы с легкими. Причина в том, что Александра Назарова так и не смогла избавиться от вредной привычки и бросить курить.

Напомним, что причиной смерти актрисы стала полиорганная недостаточность. В больницу звезда попала еще в июле. Актрисе было 79 лет, у нее осталась 10-летняя внучка.