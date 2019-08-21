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Перед смертью перенесшая операцию Назарова не могла разговаривать

Подробностями поделилась ее лучшая подруга Энахат Багирова.

Перед смертью перенесшая операцию Назарова не могла разговаривать
Назарова умерла не от рака легких/globallookpress.com

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова примерно за неделю до смерти уже не могла говорить. Как рассказала ее подруга Энахат Багирова, которая дружила с ней последние пятьдесят лет, женщина «разговаривала глазами».

Александра Назарова. Фото
Назарова перед смертью уже не могла говорить/globallookpress.com

«Она перенесла тяжелую операцию на горле. Не могла говорить после этого. Работали только глаза. Сначала ей поставила маленькую трубочку, а потом большую. У нее работало только сердце. Без аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность организма, она уже бы не смогла жить», — заявила Багирова.

При этом она подчеркнула, что звезда умерла вовсе не от рака, как некоторые думают. У актрисы были серьезные проблемы с легкими. Причина в том, что Александра Назарова так и не смогла избавиться от вредной привычки и бросить курить.

Напомним, что причиной смерти актрисы стала полиорганная недостаточность. В больницу звезда попала еще в июле. Актрисе было 79 лет, у нее осталась 10-летняя внучка.

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Александра НазароваУмерла Александра НазароваЭнахат Багирова

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Перед смертью перенесшая операцию Назарова не могла разговаривать
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