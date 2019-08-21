Экс-жена Башарова впервые показала новорожденного сына

15 августа Екатерина Архарова сообщила, что едет в клинику готовиться к родам. Она продемонстрировала округлившийся живот. Актриса выглядела спокойной и счастливой. Спустя несколько часов супруг девушки, бизнесмен Артем Илясов, с радостью объявил, что у него родился сын. Он находился рядом с женой в ответственный момент. И вот спустя шесть дней маму с ребенком выписали из роддома.

В соцсети Архарова поделилась первым фото с наследником. Она пока скрывает его лицо, поэтом прикрыла его смайликом. В кадре малыш лежит в своей кроватке. Илясов подготовился к возвращению супруги. Он украсил квартиру шариками и цветами.

«Ура!!! Мы дома!!! В нашей с Артемом жизни произошло невероятное событие — родился СЫН!!!

Последние месяцы беременности мы с мужем считали дни и часы, ожидая эту судьбоносную встречу! Спасибо огромное за всё», — написала Екатерина.

Поклонники поздравили супругов с прибавлением. Они пожелали малышу здоровья. Многим уже хочется узнать, на кого больше похож ребенок — на маму или папу. Однако они уверены, что он будет расти в любви и гармонии.

Напомним, что Архарова один год прожила в браке с Маратом Башаровым. Они со скандалом развелись в 2014 году. Тогда девушка на всю страну заявила, что популярный актер поднимал на нее руку. Уже позже другая жена телеведущего тоже обвинит его в рукоприкладстве. Однако сейчас телеведущий уже увлечен новой возлюбленной.