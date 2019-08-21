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Дружинина получила архивный снимок, который прежде никогда не видела

Кадр был сделан в 1963 году.

Дружинина получила архивный снимок, который прежде никогда не видела
СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА / GLOBAL LOOK PRESS

За долгую кинематографическую карьеру, которой может похвастаться 83-летняя Светлана Дружинина, были сотни, если не тысячи, съемочных дней, забавных историй и случаев за кадром. Всех и не упомнишь. Но вот недавно известному режиссеру и актрисе напомнили об одном из таких моментов.

Она получила снимок, сделанный в 1963 году на съемках фильма «Понедельник – день тяжелый», где молоденькой Светлане досталась роль Удальцовой. Об этом Дружинина рассказала на своей странице в социальной сети Instagram и, собственно, показала раритетный снимок.

«Вот такое забавное фото прислали мне. Съемки фильма «Понедельник – день тяжелый». Видимо, нам было весело», — предположила режиссер.

На снимке Светлана Дружинина просто дурачится. На актрисе белая без рукавов блуза, юбка в крупный горох, а на голове повязан белый платок.
Подписчики отмечают, что такие снимки — самые ценные, особенно спустя много лет.

«Замечательное фото. Вы как всегда на позитиве. Спасибо, что вы у нас есть наша любимая Светлана Сергеевна. Добра и Счастья», — пишет одна из поклонниц.

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Актрисаархивный снимокрежиссерСветлана Дружининасъемки в кино

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Дружинина получила архивный снимок, который прежде никогда не видела
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