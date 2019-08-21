85-летний Ларри Кинг вновь разводится с седьмой женой

Звезда телеканала RT America Ларри Кинг и актриса Шон Саусвик подали документы на развод в суд Лос-Анджелеса. Пара прожила вместе 22 года и воспитала двоих сыновей. В качестве официальной причины расставания были названы непримиримые разногласия между Кингом и Саусвик. Такую же версию они указали в своем заявлении на развод девять лет назад. Правда, затем супруги передумали расставаться.

Ларри Кинг и Шон Саусвик поженились в 1997 году. Бракосочетание состоялось в больнице — ветерану американской журналистики предстояла серьезная операция на сосудах. больше по теме «Не дождетесь»: 85-летний Ларри Кинг опроверг информацию об остановке сердцаПопулярный телеведущий идет на поправку.

До Шон Ларри был женат шесть раз, у него трое детей от разных браков. К сожалению, и седьмой брак журналиста не сложился. Как пишет издание People, супруги постоянно ругались и не жили вместе последние несколько лет. 85-летний Ларри устал от выяснения отношений с 59-летней женой и принял решение развестись.