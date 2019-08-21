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Организацией похорон Александры Назаровой займется руководство театра

Об этом сообщила лучшая подруга скончавшейся актрисы Энахат Багирова.

Организацией похорон Александры Назаровой займется руководство театра
Похоронами Назаровой займутся в ее родном театре/globallookpress.com

Все вопросы по организации похорон народной артистки России Александры Назаровой, которая стала широко известна широкой публике благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», возьмет на себя руководство Московского драматического театра имени Ермоловой. Актриса служила в нем с 1965 года практически до последних дней. Об этом сообщила ее лучшая подруга Энахат Багирова, которая дружила с ней на протяжении пятидесяти лет.

Александра Назарова. Фото
Похоронами Назаровой займутся в ее родном театре/globallookpress.com

Женщина отметила, что на 21 августа намечено заседание совета театра имени Ермоловой. Там будут решать организационные моменты, касающиеся похорон. Будет, в частности, определено место, а также день, когда пройдет траурная церемония.

«Театр полностью берет всю организацию похорон на себя», — заявила Энахат Багирова корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Отметим, что Александра Назарова скончалась после продолжительной болезни в одной из клиник. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. В больнице она провела последний месяц.

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Александра НазароваСериал "Моя прекрасная няня"Умерла Александра НазароваЭнахат Багирова

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Организацией похорон Александры Назаровой займется руководство театра
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