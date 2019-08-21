Толкалина отреагировала на слухи о романе с Борисом Гребенщиковым

Актриса Любовь Толкалина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» прокомментировала слухи о романе с известным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Напомним, что ходили разговоры, якобы звезда сопровождает музыканта на всех концертах. Мол, после одного из выступлений на фестивале «Нашествие» их даже видели в одной машине, где они мило ворковали.

Ведущая Алла Довлатова спросила, как актриса относится к этим сплетням вокруг своего имени. Особенно относительно роман с БГ. Также она заявила, что актрису уже не раз за последние годы подозревали в беременности и якобы видели на ее пальце обручальное кольцо.

«Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора. Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене. Актеры – это все-таки несколько другие люди. Наш народ почему-то порой верит во всякие небылицы, о которых пишут в СМИ», — заявила актриса.

Также Толкалина рассказала, что сама она никогда не дает интервью, а все новости о ней рождаются из ее страницы в Instagram. Кстати, на эту социальную сеть ее несколько лет назад «подсадила» ее подруга — актриса Екатерина Климова. Сама Толкалина заявила, что ей тоже эта соцсеть пришлась по душе, потому что она «про красоту».