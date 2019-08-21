Дочь Толкалиной рассказала, как смогла похудеть на 30 килограммов

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского села полтора года назад на строгую диету.

Актриса Любовь Толкалина вместе со своей дочерью Марией Михалковой-Кончаловской стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая вспомнила, что не так давно снимки восемнадцатилетней девушки буквально взорвали Интернет-пространство. На них, напомним, Мария Михалкова-Кончаловская предстала очень худой. Многие пользователи посчитали, что дочь звезд страдает анорексией.

Сама Мария заметила, что просто в один прекрасный момент поняла, что у нее лишний вес и решила похудеть. Сначала она сбросила три килограмма, а потом диета ей так понравилась, что в итоге она похудела сразу на 30 килограммов.

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«Я пошла в спортзал. Сократила количество еды в своем рационе питания. Я вообще с детства очень люблю булки. Даже сейчас от них не отказалась. Просто они несколько другие – на гречневой муке», — заметила Мария Михалкова-Кончаловская.

Как сказала девушка, чтобы сбросить тридцать килограммов у нее ушло полтора года. Мария много времени проводила в спортзале. «Все контролировалось мамой. Приносила в школу контейнеры с едой. Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов», — заявила девушка.