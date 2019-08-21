Толкалина объяснила, почему ее дочь не приглашают сниматься в кино

Актриса Любовь Толкалина вместе со своей восемнадцатилетней дочерью Марией Михалковой-Кончаловской стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла об увлечениях восемнадцатилетней девушки. Выяснилось, что Маша прекрасно рисует. При этом предпочитает это делать по старинке карандашом. По ее словам, рисование с помощью планшетов ей не нравится.

При этом ведущая Алла Довлатова стала интересоваться у актрисы, почему Маша не пошла по стопам родителей. Любовь Толкалина заметила, что в юности девушка играла в нескольких картинах. При этом ей даже предлагали несколько главных ролей, когда она чуть подросла. Но дочь все время отказывалась.

больше по теме Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче» Работать над фильмом ей помогал Гоша Куценко.

«У нее другие интересы в жизни. Когда она поняла, что родители настаивают на съемках в кино, то сделала несколько татуировок, чтобы от нее отстали. С татуировками, как известно, в кино играть не берут», — заметила она.

Сама Мария Михалкова-Кончаловская заметила, что очень похожа характером на своего звездного отца режиссера Егора Кончаловского. «Я такая же категоричная, решительная, вспыльчивая. Как и отец я очень целеустремленный человек», — заметила Мария Михалкова-Кончаловская.