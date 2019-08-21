Толкалина объяснила, почему ее дочь не приглашают сниматься в кино

Актриса Любовь Толкалина вместе со своей восемнадцатилетней дочерью Марией Михалковой-Кончаловской стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла об увлечениях восемнадцатилетней девушки. Выяснилось, что Маша прекрасно рисует. При этом предпочитает это делать по старинке карандашом. По ее словам, рисование с помощью планшетов ей не нравится.
При этом ведущая Алла Довлатова стала интересоваться у актрисы, почему Маша не пошла по стопам родителей. Любовь Толкалина заметила, что в юности девушка играла в нескольких картинах. При этом ей даже предлагали несколько главных ролей, когда она чуть подросла. Но дочь все время отказывалась.
«У нее другие интересы в жизни. Когда она поняла, что родители настаивают на съемках в кино, то сделала несколько татуировок, чтобы от нее отстали. С татуировками, как известно, в кино играть не берут», — заметила она.
Сама Мария Михалкова-Кончаловская заметила, что очень похожа характером на своего звездного отца режиссера Егора Кончаловского. «Я такая же категоричная, решительная, вспыльчивая. Как и отец я очень целеустремленный человек», — заметила Мария Михалкова-Кончаловская.