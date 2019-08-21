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Толкалина объяснила, почему ее дочь не приглашают сниматься в кино

У восемнадцатилетней девушки совсем другие увлечения в жизни.

Толкалина объяснила, почему ее дочь не приглашают сниматься в кино
Дочь Толкалиной не хочет сниматься в кино/https://www.instagram.com/welcometomaria/

Актриса Любовь Толкалина вместе со своей восемнадцатилетней дочерью Марией Михалковой-Кончаловской стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла об увлечениях восемнадцатилетней девушки. Выяснилось, что Маша прекрасно рисует. При этом предпочитает это делать по старинке карандашом. По ее словам, рисование с помощью планшетов ей не нравится.

Любовь Толкалина. Фото
Толкалина рассказала, почему дочь перестала сниматься в кино/globallookpress.com

При этом ведущая Алла Довлатова стала интересоваться у актрисы, почему Маша не пошла по стопам родителей. Любовь Толкалина заметила, что в юности девушка играла в нескольких картинах. При этом ей даже предлагали несколько главных ролей, когда она чуть подросла. Но дочь все время отказывалась.

«У нее другие интересы в жизни. Когда она поняла, что родители настаивают на съемках в кино, то сделала несколько татуировок, чтобы от нее отстали. С татуировками, как известно, в кино играть не берут», — заметила она.

Сама Мария Михалкова-Кончаловская заметила, что очень похожа характером на своего звездного отца режиссера Егора Кончаловского. «Я такая же категоричная, решительная, вспыльчивая. Как и отец я очень целеустремленный человек», — заметила Мария Михалкова-Кончаловская.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕгор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская

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Толкалина объяснила, почему ее дочь не приглашают сниматься в кино
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