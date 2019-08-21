Ольгу Бузову обвинила в плагиате украинская певица

На днях певица и телеведущая Ольга Бузова порадовала поклонников новым клипом на песню «Лайкер». Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова решила не оставаться в стороне от модных тенденций и сделала ролик в стиле 90-х годов, что крайне популярно в последнее время.
Украинская певица Ольга Полякова не оценила новое произведение ведущей проекта «Дом-2» и обвинила исполнительницу в плагиате. По мнению Поляковой, Бузова скопировала ее клип на песню «Королева ночи».
«Приятно быть цитируемым живым классиком», — с иронией написала украинская певица в Instagram.
Публикацию Полякова сопроводила фотоколлажем, где изображены она и Бузова. На снимках обе исполнительницы предстали в «космических» нарядах из 90-х и с одним и тем же музыкальным инструментом в руках. Бузова пока на эти обвинения не ответила.
Тем временем, многие пользователи Сети посчитали, что претензии Поляковой крайне натянуты.
Напомним, Ольгу Бузову не первый раз обвиняют в плагиате. Несколько дней назад певица для иллюстрации очередной фотографии в блоге использовала фразу Льва Толстого из романа «Детство», однако указать автора текста забыла, чем вызвала негодование поклонников.