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Ольгу Бузову обвинила в плагиате украинская певица

Обе исполнительницы недавно опубликовали клипы, снятые в стиле 90-х годов.

Ольгу Бузову обвинила в плагиате украинская певица
Ольга Бузова Фото: globallookpress.com

На днях певица и телеведущая Ольга Бузова порадовала поклонников новым клипом на песню «Лайкер». Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова решила не оставаться в стороне от модных тенденций и сделала ролик в стиле 90-х годов, что крайне популярно в последнее время.

Украинская певица Ольга Полякова не оценила новое произведение ведущей проекта «Дом-2» и обвинила исполнительницу в плагиате. По мнению Поляковой, Бузова скопировала ее клип на песню «Королева ночи».

«Приятно быть цитируемым живым классиком», — с иронией написала украинская певица в Instagram.

Публикацию Полякова сопроводила фотоколлажем, где изображены она и Бузова. На снимках обе исполнительницы предстали в «космических» нарядах из 90-х и с одним и тем же музыкальным инструментом в руках. Бузова пока на эти обвинения не ответила.

Тем временем, многие пользователи Сети посчитали, что претензии Поляковой крайне натянуты.

Олльга Бузова. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1WQsqyou-_/

Напомним, Ольгу Бузову не первый раз обвиняют в плагиате. Несколько дней назад певица для иллюстрации очередной фотографии в блоге использовала фразу Льва Толстого из романа «Детство», однако указать автора текста забыла, чем вызвала негодование поклонников.

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Ольгу Бузову обвинила в плагиате украинская певица
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