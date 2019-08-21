Клавдия Земцова продемонстрировала «гимнастические выкрутасы»

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой появилось забавное видео, где главной героиней выступила ее внучка семилетняя Клавдия Земцова. Это дочь старшей дочери певицы известной актрисы Кристины Орбакайте.

На кадрах можно увидеть, как девочка уверенно исполняет гимнастические пируэты. Надо признать, что дочь Кристины Орбакайте очень пластичная девочка. Она прекрасно двигается. Можно не сомневаться, что если ребенок решит попробовать себя в профессиональном спорте, например, в художественной гимнастике, то ее ждет успех.

Напомним, что Клавдия Земцова родилась в 2012 году в Майами. Отцом ребенка является бизнесмен Михаил Земцов. Дочь Аллы Пугачевой вышла замуж за мужчину в 2005 году. Ребенок на свет у них появился только спустя семь лет.

У Кристины Орбакайте также было два гражданских брака с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым. От каждого из мужчин талантливая исполнительница родила по сыну.