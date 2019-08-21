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«Большое потрясение»: Смолкин, Стаханова и Папанова скорбят по Александре Назаровой

Народная актриса скончалась 20 августа в 79 лет.

«Большое потрясение»: Смолкин, Стаханова и Папанова скорбят по Александре Назаровой
АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В прессе продолжают появляться слова скорби и соболезнований в связи уходом из жизни актрисы Александры Назаровой. Народной артистке России было 79 лет. Свой последний день рождения она встретила уже в больнице месяц назад.

Как отмечает актриса Галина Стаханова, Александра Назарова была веселым и добрым человеком, которая в свои годы еще воспитывала свою внучку – Сашу, отец которой погиб несколько лет назад.

По словам артистки Елены Папановой, девочке она посвятила без остатка последние годы своей жизни и жила ради нее.

«Очень жалко Александру Ивановну… До последнего дня она все время работала, была в строю. Для меня это большое потрясение», — приводит слова звезды РЕН ТВ.
— сказала Папанова.

«Мы долго работали и поддерживали теплые отношения и после съемок. Она приезжала на мой юбилей год назад. Горе, горе, горе. Потому что я сразу подумал о ее внучке — с кем она останется? А вообще — замечательная артистка и светлый человек. Шурочка, Александра…», — заявил Смолкин.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, с июня Александра Ивановна оставалась в больнице из-за серьезных проблем с легкими, пережила клиническую смерть. Но болезнь все же взяла свое. Напомним, дата и место прощания и похорон пока не определены. Об этом будет сообщено дополнительно.

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Актрисаколлеги по сценеслова соболезнованияУмерла Александра Назарова

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«Большое потрясение»: Смолкин, Стаханова и Папанова скорбят по Александре Назаровой
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