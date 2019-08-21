Коллеги Назаровой озвучили, кто будет опекуном внучки актрисы

В Москве в возрасте 79 лет скончалась актриса Александра Назарова. Последние месяцы жизни она провела в больнице, куда ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Сердце артистки остановилось в реанимации.

Родных у Назаровой почти не было. У нее осталась десятилетняя внучка-сирота, которую также зовут Александра. Ее отец, сын актрисы, восемь лет назад погиб, а мать после того, как отдала девочку в детский дом, исчезла.

У внучки Назаровой остался еще один опекун – сестра покойного супруга актрисы. Сейчас 10-летняя Саша находится в детском лагере в Анапе, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в театральных кругах.

Коллеги актрисы по театру имени Ермоловой позже на совете обсудят, как перевезти внучку Назаровой в Москву, и определятся со временем и местом похорон.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» всегда трепетно относилась к 10-летней Саше. Все свое имущество Назарова переписала на девочку. В последние годы артистка жила с наследницей в двухкомнатной квартире, что располагалась в спальном районе столицы.