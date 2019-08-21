«Великолепный человек»: драматург Стамохотова вспомнила Александру Назарову

Коллеги и друзья народной артистки России Александры Назаровой, скончавшейся накануне в одной из московских клиник, начали делиться воспоминаниями о звезде. Одной из первых высказалась театральный режиссер и драматург Стелла Стамохотова, которой довелось работать с Александрой Ивановной в нескольких проектах.

По ее словам, Назарова была великолепным человеком, женщиной и актрисой, пишет РЕН ТВ. А молодые артисты могли учиться у нее, представительницы старой актерской школы, профессионализму. К своей работе Александра Ивановна подходила с полной отдачей, полным осмыслением и полным пониманием происходящего на сцене.

Напомним, ранее сообщалось о том, как жила в последние месяцы Александра Назарова. Уже с июня она не выходила из клиники и была под постоянным присмотром врачей из-за проблем с легкими.

Отметим, что пока причина смерти звезды советского и российского кино не названа. Не сообщается и о том, где и когда состоятся прощание и похороны актрисы.