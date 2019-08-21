Внук Стриженовых исполнил забавную песенку на плечах у деда

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram разместила забавное видео. На кадрах можно увидеть ее довольного мужа актера и телеведущего Александра Стриженова, который прогуливается с внуком Петром по улочкам Мексики, где и проводит отпуск семейство. При этом годовалый малыш сидит у деда на плечах и поет забавную песенку. Александр Стриженов ему подпевает.

«Когда мужчинам хорошо, то они поют», — подписала видеозапись популярная телеведущая.

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Отметим, что Екатерина Стриженова с мужем Александром неразлучны уже несколько десятилетий. От этого брака на свет появились две прекрасные дочери Анастасия и Александра. У старшей из дочерей в 2018 году на свет появился сын Петр. Он приходится правнуком знаменитому актеру Олегу Стриженову, который в этом году отметил девяностолетие.

Добавим, что нынешним летом Анастасия Стриженова с мужем Петром гостила в России. Семейство проживает на постоянной основе в США. Сейчас бабушка и дед Петра Петровича отправились в Мексику, куда приехали и их дочь с мужем. Они тепло поздравили их с годовщиной свадьбы. Вместе с ними на отдыхе сейчас находится и младшая дочка Александра, которой 19 лет.