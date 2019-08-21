НОВОСТИ

«Романтично!»: Лиза Галкина описала свое состояние души

Дочь певицы Аллы Пугачевой, как известно, всенародная любимица в Сети.

«Романтично!»: Лиза Галкина описала свое состояние души
Лиза Галкина высказалась о своем состоянии души/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавная видеозапись. Ее автор телеведущий Максим Галкин, отец красивой и всеми любимой девочки. На кадрах можно увидеть его дочь, которая сидит в замке юмориста за столом. Судя по всему, ребенок готовится к обеду. Лиза Галкина только недавно пришла из школы. У нее за спиной на стуле висит ранец. На столе видна тарелка.

В это время довольная жизнью Лиза Галкина протяжено произносит: «Романтично!» На это Максим Галкин, слегка посмеявшись, отвечает дочери: «Молодец».

Напомним, что Лиза Галкина пользуется в Сети огромной популярность. У нее большая армия подписчиков, которая увеличивается с каждым днем.

Пользователи Сети и фанаты звездного семейства просто обожают девочку. Лиза Галкина, надо отметить, растет очень талантливым ребенком. Она посещает различные секции и кружки. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой очень любознательная натура. В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится уже шесть лет. Скорее всего, через год они отправятся в первый класс. Правда, пока телеведущий и его звездная жена не рассказывали, в какую школу отдадут своих прекрасных и очень красивых детей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Романтично!»: Лиза Галкина описала свое состояние души
Интересно?
Поделись с друзьями: