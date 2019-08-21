«Романтично!»: Лиза Галкина описала свое состояние души

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавная видеозапись. Ее автор телеведущий Максим Галкин, отец красивой и всеми любимой девочки. На кадрах можно увидеть его дочь, которая сидит в замке юмориста за столом. Судя по всему, ребенок готовится к обеду. Лиза Галкина только недавно пришла из школы. У нее за спиной на стуле висит ранец. На столе видна тарелка.

В это время довольная жизнью Лиза Галкина протяжено произносит: «Романтично!» На это Максим Галкин, слегка посмеявшись, отвечает дочери: «Молодец».

Напомним, что Лиза Галкина пользуется в Сети огромной популярность. У нее большая армия подписчиков, которая увеличивается с каждым днем.

больше по теме Лиза Галкина предстала перед поклонниками в плавательной шапочке Как известно, дочь Примадонны Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина активно занимается в бассейне.

Пользователи Сети и фанаты звездного семейства просто обожают девочку. Лиза Галкина, надо отметить, растет очень талантливым ребенком. Она посещает различные секции и кружки. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой очень любознательная натура. В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится уже шесть лет. Скорее всего, через год они отправятся в первый класс. Правда, пока телеведущий и его звездная жена не рассказывали, в какую школу отдадут своих прекрасных и очень красивых детей.