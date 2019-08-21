Стало известно о последних месяцах жизни Александры Назаровой

Коллеги актрисы Александры Назаровой рассказали о последних месяцах жизни звезды. Представительница театра имени Ермоловой Галина Боголюбова отмечает, что артистка уже с июня была в больнице из-за проблем с легкими. Как отмечает собеседница, в клинике актриса лежала на трубках, впадала в кому, пишет РЕН ТВ. Однако, точного диагноза представительница театра называть не стала.

Напомним, Александра Назарова скончалась накануне, 20 августа, в одной из столичных клиник. Актрисе было 79 лет. Пока неизвестно, где и когда можно будет попрощаться со звездой и где ее похоронят.

Актриса родилась в 1940 году в Ленинграде. Первой профессиональной сценой для нее стал Центральный детский театр. В ее фильмографии почти сотня фильмов. В пору российского кинематографа она была очень востребована в сериалах.