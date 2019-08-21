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Перед отъездом из Лондона Чехова выпила в пабе сидра

Ведущая призналась, что делает это нечасто.

Перед отъездом из Лондона Чехова выпила в пабе сидра
Анфиса Чехова. Фото: @ achekhova

Судя по очередной публикации в социальной сети Instagram Анфисы Чеховой, звезда заканчивает свой вояж в Лондон. Программа, в том числе культурная, была у известной ведущей насыщенная, так что под занавес она решила просто сходить в паб.

Этому звезда и посвятила очередной пост в своей ленте.

«Последняя фоточка из Лондона. Местное пиво выше всяких похвал. Раньше я была фанаткой английского сидра, но с того момента как я перестала есть сахар, и сидр потерял для меня всякую привлекательность. Пиво часто не пью, но иногда, если оно очень вкусное, то мне хочется. Главное не закусывать», — советует светская львица в комментарии по фотографией, на которой она стоит со стаканом сидра в руках.

Кроме того, Чехова поинтересовалась, если ли среди ее подписчиков любители пенного напитка. И, как оказалось, не мало. Сорта и марки назывались самые разные, но главное, что подчеркнули некоторые поклонники Анфисы, пиво – самый некалорийный напиток из спиртных, если вместе с ним не есть вредные закуски.

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Анфиса Чеховаведущаяканикулы в Лондонепаб

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Перед отъездом из Лондона Чехова выпила в пабе сидра
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