В производство запущена четвертая часть легендарной «Матрицы»

На экраны вернутся и Нео в исполнении Киану Ривза, и Тринити, которую сыграет Кэрри Энн-Мосс.

Вот теперь уже все официально – четвертой «Матрице» — быть! И не просто быть, а с полюбившимися главными героями, без которых фильм потеряет многое, если не все.

Студия Warner Bros. начала подготовительную работу перед съемками легендарного фильма, в котором снова сыграют Киану Ривз (Нео) и Кэрри Энн-Мосс (Тринити). А снимет фильм один из братьев, а теперь – сестер Вачовски – Лана, пишет издание Variety. Кроме того, Лана Вачовски будет занята в производстве и в качестве продюсера, и сценариста.

Сами съемки стартуют в 2020 году, а предыдущие серии фантастической саги, напомним, вышли в 1999-м и 2003-м годах, собрав больше полутора миллиарда долларов в прокате по всему миру.

Издание напоминает, что студия уже давно старалась запустить в производство новую серию картины, однако, стопорило всю работу сложное владение правами. С мертвой точки дело сдвинули сразу несколько факторов – успех в прокате «Джона Уика 3» и четвертой части «Истории Игрушек», сценарий, автором которого выступит Вачовски, а также интерес к проекту звезды фильма Киану Ривза.