На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину. По этому поводу на своей странице в социальной сети Instagram он поделился откровенным снимком, где предстал полностью обнаженным, прикрываясь лишь большой веткой яблони.

«Короче, под конец дня рождения, нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!», — пишет именинник.

Однако, внимание поклонниц было столько сосредоточено на обнаженном артисте, что некоторые признались, мол, сами яблоки на дереве они увидели далеко не с первого раза. Кто-то все же пристыдил певца. Ему, как впрочем, и заочно мужу Наташи Королевой, Тарзану, напомнили, что их ленты просматривают их же дети.

Впрочем, все это частности. Главное, что преданные поклонники поздравили любимого артиста с днем рождения, пожелали ему всего самого лучшего и доброго. А фото… Такое уж чувство юмора у кумира и тело, которым и похвастаться не грех.

Напомним, Стас уже далеко не первый раз публикует в Сети провокационные снимки. Например, не так давно артист на радость поклонницам станцевал в набедренной повязке, также продемонстрировав подтянутую, накаченную фигуру. А незадолго до этого поделился своим методом экспресс-похудения.