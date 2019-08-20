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Умерла народная артистка России Александра Назарова

Женщина скончалась на 80-ом году жизни.

Умерла народная артистка России Александра Назарова
В театре Ермоловой скорбят об Александре Назаровой. Фото: ermolova.ru

20 августа в Москве скончалась народная артистка России, актриса Александра Назарова. Ей было 79 лет.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — прокомментировали в Московском драматическом театре имени Ермоловой после сообщения о смерти актрисы.

Пока неизвестно, от чего умерла Назарова. Дата и место прощания пока тоже не определены.

Напомним, она родилась в актерской семье, первую роль в театре сыграла в 6 лет. За свою жизнь она сыграла 94 картинах. Ее можно увидеть в сериалах «Таксистка», «Моя прекрасная няня», «Глухарь», голос услышать в дубляже западных фильмов про Гарри Поттера, а также «Девушка с татуировкой дракона», «Мемуары гейши», «Интерстеллар» и многих других.

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Умерла народная артистка России Александра Назарова
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