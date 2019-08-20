Жена 59-летнего Николаева показала, в каких условиях живут ее родители

37-летняя Юлия Проскурякова показала, в каких условиях живут ее мама и отец. Девушка провела видео-экскурсию для подписчиков, запечатлев обстановку в родительской квартире. Сначала певица заглянула в небольшую столовую, которая примыкает к кухне, в кадр попала и просторная лоджия. Позже возлюбленная Игоря Николаева направилась в гостиную, а оттуда в холл с большим вместительным шкафом, выполняющим функцию гардеробной.

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Примечательно, что одна из подписчиц исполнительницы под ником @kuzzielena спросила у Юлии о том, кто помог ее родителям обустроить квартиру.

«Игорь помог ремонт сделать?!» — поинтересовалась поклонница певицы. «Причем здесь Игорь?! Этой квартире двадцать лет!! Это родительская квартира, все ремонты оплачены моими родителями, которые работают в сфере юриспруденции уже много лет», — пояснила Проскурякова.

Знаменитость отметила, что ее близкие не нуждающийся в какой-либо финансовой поддержке. В комментариях Юлия добавила, что они с мужем пока еще ничем не помогли ее родителям. Однако, если в будущем возникнет такая необходимость, то она конечно же сделает все для того, чтобы ее мама и папа ни в чем не нуждались.

«Папа всегда был при хороших должностях, он умница… В данный период времени даже они нам с сестрой могут помогать, просто мы не нуждаемся в этом, у нас прекрасные мужья», — заверила Юлия.

Певица добавила, что она часто ездит в гости к родителям, вспоминая беззаботное детство. Кроме того, маленькой Веронике нравится проводить время у бабушки.