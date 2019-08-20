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Самый популярный пользователь Tinder нашел девушку без помощи приложения

Британец Стефан-Пьер Томлин, которого хотели позвать на свидание сотни женщин, в итоге обошелся без сайта знакомств.

Самый популярный пользователь Tinder нашел девушку без помощи приложения
Стефана-Пьера Томлина прозвали «Мистер Тиндер». Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com

Британский мужчина-модель Стефан-Пьер Томлин, которого называют самым популярным пользователем приложения для знакомств Tinder, нашел себе девушку. Причем познакомились они не с помощью Интернет-сервиса, а в реальной жизни.

29-летний красавчик начал встречаться с 27-летней певицей Наташей Бун, участницей шоу талантов X Factor. Не менее двадцати женщин в день отмечали в Tinder, что хотели бы встретиться с ним (его даже прозвали «Мистер Тиндер»), но завидный жених нашел свою любовь по старинке. С девушкой его мечты он познакомился на вечеринке у друга.

До этого Стефан-Пьер два года пытался найти девушку через приложение. У него даже было два романа, но они быстро сошли на нет. Но его нынешние отношения вполне серьезны, потому что ради них британец принял решение покинуть Tinder, в котором прослыл самым популярным мужчиной.

«Когда я впервые увидел Наташу, она напомнила мне Мэрилин Монро. Она была одета в узкое красное платье, с красной помадой, а ее светлые волосы были великолепно уложены. Она выбила меня из равновесия, а такое редко случается. У меня были бабочки в животе», — цитирует Томлина издание Mirror.

Молодой человек отметил, что между ним и девушкой произошла мгновенная любовная химия. Они быстро съехались и сейчас живут вместе.

А вы когда-нибудь искали любовь на сайте знакомств?

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Самый популярный пользователь Tinder нашел девушку без помощи приложения
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