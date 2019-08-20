Экс-супруга Джигарханяна безоговорочно доверяет Шаляпину

Цымбалюк-Романовская назвала «чушью» слухи о том, что она якобы манипулирует Прохором Шаляпиным.

В интервью Teleprogramma.pro пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась об отношениях с выпускником «Фабрики звезд». Ранее бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина — Татьяна Гудзева — утверждала, что родила ребенка от исполнителя. Девушка настаивала на том, что нынешняя избранница певца манипулирует им угрозами.

Сама же Виталина назвала эти домыслы «чушью». По словам пианистки, их с Шаляпиным союз основан на доверии. Цымбалюк-Романовская поспешила напомнила, что Прохор уже взрослый мужчина. Именно поэтому знаменитость не намерена ограничивать его свободу или диктовать возлюбленному свои условия.

«Прохор не сидит у меня под одеялом», — заверила Виталина.

Экс-супруга Армена Джигарханяна отметила, что она не имеет никакого отношения к этой истории с беременностью Татьяны Гудзевой. Кроме того, пианистка добавила, что Шаляпин сам разберется с ситуацией. Виталина призналась, что не собирается отказываться от Прохора даже в том случае, если тест-ДНК подтвердит то, что он является биологическим отцом сына Гудзевой.